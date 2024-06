Roi Clâr, Doc Friuli Colli Orientali Friulano 2021

Il Colli Orientali del Friuli Friulano 2021 possiede colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Al naso arrivano profumi di mango, pesca, agrumi, erbe aromatiche e fiori appassiti. Pieno e sapido il sorso, dal frutto tonico e ben accentato da una puntuale verve acida, che si congeda con un coerente ritorno agrumato nel finale rinfrescato da una bella nota mentolata. Roi Clâr è una piccola realtà produttiva, con sede a Villa Beria, nel centro di Manzano. animata da Michele Beàn, Matteo Beàn e Raffaele Petris. Un’azienda che porta con sé l’esperienza di Michele prima a Buttrio con l’enologo Giorgio Grai, a Dolegna del Collio con l’enologo Franco dalla Rosa, poi in Sicilia nell’azienda Cottanera - alle falde dell’Etna, dove diventa direttore tecnico – ma anche come consulente ancora in Sicilia, infine in Toscana e in Umbria, dove, insieme a Fabrizio Ratti fonda l’azienda Sirio Anfore, specializzata nella realizzazione di contenitori in terracotta per il vino. Successivamente, e siamo all’oggi, Michele ritorna in Friuli, guardando con sempre maggiore attenzione all’opzione di cominciare a produrre un proprio vino dai propri vigneti. Quattro anni fa l’incontro decisivo con Raffaele Petris, e la scelta, insieme al fratello Matteo, di mettersi in gioco in prima persona. Nei 4,5 ettari a vigneto di proprietà si coltivano in prevalenza Friulano, Merlot, Pinot Grigio, Malvasia e Ribolla Gialla.

