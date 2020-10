Romeo del Castello, Doc Etna Rosato Vigorosa 2018

Romeo del Castello, da secoli possedimento di famiglia, è un’azienda viticola oggi in mano a Rosanna Romeo del Castello e alla figlia Chiara Vigo. Situata alla confluenza di tre parchi naturali, il Parco dell’Etna, il Parco dei Nebrodi e il Parco Fluviale dell’Alcantara, questa realtà produttiva etnea non è lontana da Randazzo, estremità nord della denominazione, con terreni che si trovano a circa settecento metri di altitudine. Colpita dall’eruzione del vulcano del 1981, l’attuale proprietà si estende per oltre trenta ettari, destinati a vigna, pereto, oliveto e bosco di querce e castagni: di questi, 13 sono coltivati a vigneto, con una parcella di tre ettari di vigna centenaria e il resto impiantato nel 2004. La produzione, intorno alle 20.000 bottiglie annue, viene venduta per la maggior parte all’estero, tra Stati Uniti, Francia, Canada e Giappone. I 3 vini aziendali, l’Etna Rosso Allegracore, l’Etna Rosso Vigo, e l’Etna Rosato Vigorosa, oggetto del nostro assaggio, sono realizzate dall’artista genovese Luca Vitone, che ne ha dosato lo stile tra futurismo e arte contemporanea. Il Vigorosa 2018, possiede colore rosato carico ad anticipare un naso tendenzialmente complesso che profuma di ciliegia, anice, cannella, sottobosco e spezie. In bocca, il vino ha sorso fine e decisamente vivace, in cui spicca fragranza e croccantezza, ad assicurare una beva agile e immediatamente piacevole.

