Rontana, Doc Colli di Faenza Sangiovese 2018

Forse non tutti sanno che... Ricci Curbastro produce vini anche in Romagna. È qui infatti che la famiglia giunse esule da Firenze nel XIV secolo, iniziando un percorso di 18 generazioni dedite all’agricoltura. Forti di queste origini i Ricci Curbastro hanno deciso di tornare a casa, investendo nel progetto Rontana a Brisighella nel 2000, a qualche km da Faenza. È una piccola proprietà che conta su 16 ettari di terreno, di cui 8 sono impiantati a vigneto e 0,5 a meleto da antiche varietà francesi, sulla sommità di una collina che tocca i 450 metri di altezza. Qui, su di un terreno composto in prevalenza da limo, con una buona parte di sabbia e qualche appunto di argilla, coltivano Sangiovese in prevalenza e una ridotta quantità di Merlot, Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc. Le uve rosse (il Sauvignon Blanc non è ancora in produzione) confluiscono in tre vini: un blend chiamato Colle Torre Monte e due Sangiovese in purezza. Il Col Mora è composto dalle uve coltivate nelle zone più alte, mentre questo Colli di Faenza in assaggio è prodotto dalle uve delle altitudini più basse. È un vino schietto e semplice, che profuma di fragole e lampone, fiori di acacia, nepitella e uva spina; ha un sorso fresco e leggero, in perfetto equilibrio fra sapidità e aderenza, che disseta con gusto. Già che ci siete, assaggiate anche il loro sidro di mele rifermentato in bottiglia in Franciacorta o l’acquavite Licenza N. 1.

(ns)

Copyright © 2000/2024