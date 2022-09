Rosset Terroir, Dop Vallée D’Aoste Chardonnay 2019

Vitigni autoctoni, prodotti solo in Valle, al fianco di preziosi vitigni internazionali sulle alture valdostane, l’azienda Rosset Terroir è una grande espressione di viticultura eroica. L’Azienda comprende tre vigne di piccole dimensioni in diverse aree della Valle d’Aosta, tutte comprese fra in 500 e i 1000 m slm. Il Vallée D’Aoste Dop Chardonnay 2019 - degustato in occasione de “Il Giro d’Italia di Luca D’Attoma”, evento organizzato a Roma, presso la sede di Bibenda, per presentare nove vini firmati dal famoso enologo - in particolare è un intenso vino bianco, che dimostra come la Valle d’Aosta - ha sottolineato D’Attoma - ,“sebbene non sia considerata una regione di riferimento per lo Chardonnay come il Trentino, l’Alto Adige o il Friuli, tuttavia è un territorio dove da anni questo vitigno si sta esprimendo in maniera molto interessante. Ecco perché con l’azienda Rosset Terroir stiamo portando avanti un lavoro meticoloso, analizzando le potenzialità dei suoli e del microclima, al fine di coltivare piante in grado di generare uve molto performanti”. Questo Chardonnay ha un un elegante color paglierino, sentori floreali e di frutta, in particolare ananas matura, agrumi canditi e scorza d’arancia. Al palato è secco, fresco, morbido e minerale con buona sapidità, abbastanza persistente ed equilibrato. Si abbina bene con flan di verdure e frittatine, pesce, formaggi di media stagionatura e maiale con le mele.

(Cristina Latessa)

