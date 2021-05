Rosticceria Nenè Panzerotti e Golosità - Firenze

La rosticceria Nenè in Piazza Dalmazia a Firenze propone il meglio del cosiddetto “cibo di strada”, uno dei “surplus” della cucina del Bel Paese, declinato con semplicità ma con ingredienti rigorosamente selezionati, seguendo le ricette più tipiche e genuine di quelli che sono alcuni dei piaceri più intensi del buon mangiare all’italiana. Al centro della produzione il “panzerotto di Nenè” fritto, al forno, gourmet, veg ed anche dolce, partendo sempre dal segreto tramandato dalla nonna che racchiude in sé il profumo del pane e i sapori scoperti da Antonella, la titolare fin a poco tempo fa in giro per il mondo a lavorare per una multinazionale, nelle sue giornate di bambina, passate mettendo le mani in pasta nella pasticceria di famiglia. Non mancano i dolci, anch’essi ben saldi nella tradizione pasticcera italiana: tiramisù classico, al pistacchio, sbriciolate, crostate, biscotti come l’intramontabile occhio di bue e crema pasticcera. Azzeccato più che mai, visto il periodo complicato dalla pandemia, il servizio di “take away”.

Copyright © 2000/2021