Rotari, Doc Trento Brut Flavio Riserva 2012

Il nome di questo Metodo Classico richiama il titolo onorifico di “Flavio” assunto dal re Rotari, per ricordare il prestigio imperiale romano e bizantino. In questo senso, il Flavio rappresenta l’espressione più alta della spumantistica a marchio Rotari, che fa parte del Gruppo Mezzacorona. Fermentato in parte in acciaio e in parte in barrique, dove affina per 5 mesi, rifermenta in bottiglia per 5 anni. La versione Riserva 2012 è sfaccettata e intensa al naso, che profuma di agrumi canditi, gelsomino, miele di zagara, biscotti al burro, pan-brioche e spezie. Non delude neppure il sorso dinamico, vitale e dalla ben calibrata carbonica, lungo e persistente nel finale agrumato e fragrante. Punta di diamante del Gruppo Mezzacorona, la Cantina Rotari è una delle più significative strutture per la produzione di Metodo Classico. Una cantina di moderna concezione, dove riposano mediamente oltre 10 milioni di bottiglie di Trentodoc. Il suo tetto “a onda” evoca il susseguirsi delle vigne coltivati a pergola trentina: 2.800 ettari di parco vigneto, praticamente nel cuore delle Dolomiti. Questo il ritratto della Cantina Rotari, il marchio spumantistico di Mezzacorona, top player cooperativo del Trentino enoico e dell’Italia tutta, per certi aspetti modello ancora insuperato e che continua ad occupare costantemente le posizioni apicali tra le aziende esportatrici del made in Italy in bottiglia.

