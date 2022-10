Ruffino, Docg Chianti Classico Gran Selezione Ducale Oro Riserva 2018

Tra le etichette simbolo dell’azienda di Pontassieve, il Chianti Classico Gran Selezione Ducale Oro riveste senz’altro il ruolo di protagonista. Se la creazione del Chianti Stravecchio, all’inizio del secolo scorso, consentì all’azienda fondata dai cugini Ilario e Leopoldo Ruffino di diventare fornitore ufficiale della Casa Reale dei Savoia, la nascita della Riserva Ducale nel 1927, e successivamente quella della sua evoluzione “Oro” nel 1947, consentirono a Ruffino di poter custodire e tramandare sino ad oggi un pezzo importante della storia della viticoltura e dell’enologia toscana e italiana. La versione 2018, maturata per 36 mesi in legno grande, barrique e cemento, profuma di piccoli frutti rossi, spezie e tocchi ematici e ferrosi. In bocca, il sorso è profondo per sapore e lunghezza, fitto e serrato nella sua struttura e avvolgente nel suo finale. Ruffino, fondata nel 1877 a Pontassieve è sinonimo, evidentemente, di storia del vino toscano. Fanno inoltre capo al marchio fiorentino, rilevato nel 2011 da Constellation Brands, anche Greppone Mazzi a Montalcino, Santedame, Gretolaio, Montemasso e Poggio Casciano nella denominazione del Chianti Classico e La Solatìa a Monteriggioni, nel senese. Recente l’acquisizione (2018) anche di due tenute in Veneto per la produzione di Prosecco. Ruffino oggi è presente in 90 paesi del mondo, a rappresentare un segno forte di toscanità e italianità.

