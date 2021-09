Ruffino, Toscana Igt Rosato Acqua di Venus 2020

Aqua di Venus Rosé e Bianco sono vini che rimandano al loro luogo d’origine, la Maremma, dove l'aria è salmastra e il sole è piacevolmente caldo, traendo ispirazione dalla bellezza della natura che Ruffino, con l’iniziativa Aqua di Venus Looking for Talent, ha interpretato attraverso l’arte della fotografia. Il Rosé 2019 ha profumi fruttati immediati e intensi, ad anticipare una progressione gustativa fragrante, docile e appagante. Ruffino, fondata nel 1877 a Pontassieve è sinonimo di storia del vino in Toscana. Grandi classici come Chianti Classico Riserva Ducale Oro e Brunello di Montalcino Greppone Mazzi, per fare un paio di esempi, sono da sempre simboli aziendali. A fine 2011, Ruffino è stata acquisita da Constellation Brands, la più importante azienda vinicola americana, e una nuova pagina dell’affascinante storia di Ruffino è stata scritta. L’attenzione alla sostenibilità riveste un ruolo centrale nella strategia aziendale: con l’acquisizione nel 2018 di due tenute in Veneto, per la produzione di Prosecco, è cominciata la transizione al biologico che porterà entro pochi anni ad avere tutti i vigneti Ruffino condotti con questa pratica. Ruffino oggi è una realtà profondamente radicata nel suo storico territorio, la Toscana, e al contempo aperta alle complesse sfide del mercato globale: presenti in quasi 90 paesi, i vini Ruffino costituiscono un segno forte dell’italianità in bottiglia.

Copyright © 2000/2021