Ruffino, Toscana Igt Rosso Modus Primo 2020

Il Modus Primo, rende omaggio al primo Supertuscan di Ruffino, il Modus, nato nel 1997. Ottenuto dalle uve Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese della Tenuta Poggio Casciano, nel comprensorio fiorentino, matura per 18 mesi in barrique. La versione 2020 possiede profumi intensi di frutti neri maturi e spezie ad accompagnare un sorso ampio, dallo sviluppo avvolgente e concentrato e dal finale ancora rigogliosamente su toni fruttati e speziati. Ruffino - marchio fondato nel 1877 da Ilario e Leopoldo Ruffino a Pontassieve - come noto, fa parte del gigante a stelle e strisce Constellation Brands, mantenendo il suo baricentro produttivo decisamente puntato sulla Toscana, dove rappresenta una delle realtà più significative sia per quantità che per qualità del suo portafoglio etichette. Molte le tenute di proprietà nei luoghi più vocati della Regione: Poggio Casciano, a Grassina (65 ettari a vigneto), Montemasso, a Impruneta (30 ettari a vigneto), Santedame e Gretole, a Castellina in Chianti (rispettivamente 90 e 110 ettari a vigneto), Greppone Mazzi, a Montalcino (25 ettari a vigneto) e La Solatìa, a Monteriggioni (85 ettari a vigneto). A queste va aggiunto un unico “sconfinamento”, precisamente in Veneto, con le tenute La Duchessa e Ca’ del Vento, che occupano 90 e 35 ettari di superficie. Un parco viticolo che arriva a 610 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 24.000.000 di bottiglie.

