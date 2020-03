Ruffino, Toscana Igt Rosso Modus

Nel 1877 due cugini, Ilario e Leopoldo Ruffino, fondarono una piccola cantina a Pontassieve, alle porte di Firenze. Da allora le cose in questa realtà produttiva, che resta uno dei marchi più conosciuti del vino italiano, sono molto cambiate. Ma una è restata ancora la stessa. Benché di proprietà del gigante a stelle e strisce Constellation Brands, la cantina toscana continua a mantenere il suo baricentro fondamentale proprio tra le colline e tra i vini della Toscana. Una scelta che è ormai una garanzia e che, nonostante una produzione fatta di grandi tirature, non di rado permette anche di raggiungere i vertici dell’eccellenza assoluta, soprattutto, con etichette quali la Riserva Ducale Oro e il Romitorio di Santedame, entrambe rivitalizzate tipologicamente dalla Gran Selezione made in Chianti Classico. Questa volta invece ci occupiamo di un rosso che a suo modo è diventato un piccolo classico nel ricco portafoglio aziendale della cantina di Pontassieve. Il Modus, taglio bordolese alla toscana a base di Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, affinato 1 anno in barrique, è nato nel 1997 e rappresenta la quintessenza dei cosidetti “Supertuscan”. La versione 2016 possiede naso riccamente fruttato in cui emergono ciliegia, mora e prugna accompagnate da cenni di tabacco e spezie. Al palato, è rosso pieno, con tannini morbidi e un finale che ritorna fruttato e con profumi di vaniglia.

