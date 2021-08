Ruggeri, Docg Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry Giall'Oro

Nell’articolato portafoglio etichette di Ruggeri, il Valdobbiadene Superiore Giall'Oro apporta una piccola variazione alla classica tipologia (e il nome lo preannuncia). Alla vista, infatti, si presenta di un colore giallo paglierino intenso e un sapore più pieno e rotondo rispetto ai canoni. La gamma aromatica spazia tra note di mela verde e tocchi di fiore di acacia, mentre in bocca resta agile e vivace, di gusto fruttato e piacevolmente fresco. La cantina Ruggeri, fondata da Giustino Bisol e Luciano Ruggeri nel 1950, rappresenta una delle stelle del Prosecco, interpretando con precisione e rigore gli stilemi della denominazione e della tipologia. Continuità che si è deciso di mantenere anche in seguito all'acquisizione da parte del Gruppo di spuntantistica tedesca Rotkäppchen-Mumm. L’azienda, 28 ettari di vigneto per una produzione annua di 1.600.000 bottiglie, acquista le uve anche da un centinaio di conferitori di provata affidabilità qualitativa che coltivano la loro vigna nelle migliori zone del comprensorio, tra Valdobbiadene e Cartizze, in frazioni storiche come San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol, ai vertici della denominazione e che rappresentano pertanto uno dei tesori di casa. Insomma, fatto non sempre usuale per il Prosecco, tutto comincia dalla vigna e le tecniche di vinificazione sono solo l’ultimo tassello per la produzione di spumanti di primissima fascia.

