Ruggeri, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Ladaltempo 2017

“Ladaltempo” rappresenta la più alta espressione del Valdobbiadene secondo Ruggeri. Il suo percorso inizia con la scelta di alcune parcelle privilegiate delle colline di Valdobbiadene, nella frazione di Santo Stefano. Dopo il passaggio in autoclave, il vino matura sui suoi lieviti per 60 mesi, secondo il cosiddetto Metodo Ruggeri. La prima edizione di Ladaltempo, che non uscirà in tutte le annate, nasce dalla vendemmia 2017. Si tratta di uno spumante capace di unire una spiccata morbidezza ad una piacevole sapidità, che si appoggiano su una struttura solida. Il tono del suo colore è un paglierino lucente, con evidenti riflessi verdognoli e un perlage fine che contribuisce nel ricreare cremosità nel bicchiere. Al naso è caratterizzato da un matrimonio olfattivo tra la frutta bianca e l’albicocca disidratata, a cui seguono note che rimandano ai fichi secchi, alla pesca bianca al gelsomino, al tè verde e alla camomilla. In chiusura, note vanigliate e di cipria. Sapido e fresco il sorso, dal finale piacevolmente lungo e sui frutti maturi. La storia di Ruggeri risale a fine Ottocento con Luigi Bisol, uno dei primi enologi della Valdobbiadene. Nel 1950 il figlio Giustino insieme al cugino Luciano Ruggeri fonda cantina Ruggeri. Paolo e Isabella Bisol, figlio e nipote del fondatore, sono oggi i portabandiera dell’azienda che, dal 2017, è parte del gruppo tedesco Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien.

(fp)

Copyright © 2000/2023