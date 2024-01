Salcheto, Toscana Igt Bianco Obvius 2022

L’Obvius Bianco 2022 matura per 4 mesi in parte in legno e in parte in acciaio. I suoi profumi rimandano ai frutti a polpa bianca, alla terra e a cenni lievemente affumicati. In bocca domina la sapidità che segna uno sviluppo continuo e non privo di fragranza, fino ad un finale ancora molto saporito e dai tocchi agrumati. Non è più una novità, eppure continua ad essere uno dei progetti vitivinicoli più originali di Montepulciano e d’Italia. Salcheto ha costruito un’organizzazione aziendale che guarda con attenzione maniacale alla sostenibilità ambientale. Tutta la struttura produttiva è un modello di efficienza e innovazione su questo fronte, nulla è lasciato al caso e anche il vigneto, che si estende per 60 ettari, viene gestito secondo parametri di salvaguardia ambientale, a partire dalla certificazione biologica. Una cantina che merita una visita, per questo incredibile lavoro, capace di trovare il suo obbiettivo anche là dove proprio non te lo aspetteresti e che va a braccetto con una qualità in bottiglia significativa, spalmata su una produzione complessiva di 400.000 bottiglie. La cifra stilistica dei rossi della casa, dai più semplici a quelli più ricercati, è la finezza, il sapore e la grande bevibilità. Vini digeribili che richiamano i tratti del terroir d’origine in maniera nuova, dinamica e sensibile con una cifra rintracciabile in ogni etichetta del portafoglio aziendale.



(fp)

Copyright © 2000/2024