Salicutti, Docg Brunello di Montalcino Teatro 2015

Podere Salicutti si trova nel quadrante sud-est della denominazione del Brunello di Montalcino. È stata la prima cantina a certificare i propri vigneti a biologico (1996), che occupano una superficie di 4,5 ettari (suddivisi in tre Cru aziendali: “Teatro”, “Sorgente” e “Piaggione”) e da cui si ricavano in media 10.000 bottiglie, a seconda dell’annata. Oggi Podere Salicutti è di proprietà della coppia formata da Sabine e Felix Eichbauer, che l’hanno acquistato nel 2016 dal suo fondatore Francesco Leanza, rimasto in azienda fino al 2019. Sabine è un architetto e Felix e la sua famiglia gestiscono “Tantris Maison Culinaire”, ristorante con due stelle Michelin a Monaco di Baviera. In cantina, le operazioni sono essenziali e sono sparite barrique e tonneau. Dal 2017, è partita invece la conversione in biodinamica per i vigneti, con la supervisione di Adriano Zago. Il Brunello Teatro 2015, maturato per 3 anni in legno grande, possiede bouquet sfaccettato, contraddistinto dai classici sentori di frutti rossi maturi, fiori recisi e liquirizia, a cui si aggiungono note di sottobosco bagnato, resina di conifera, un tocco di caffè e terra. In bocca, i tannini sono giovani e ancora in fase di assestamento, ma fitti e ben estratti, con il frutto e l’acidità ben bilanciati. Lungo e persistente il finale, segnato da un prepotente ritorno del frutto sorretto da una intrigante nota speziata piccante.

(are)

Copyright © 2000/2023