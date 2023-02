Salvatore Martusciello, Doc Asprinio d’Aversa Brut Trentapioli 2020

La famiglia Martusciello ha portato alla ribalta varietà e tipologie di vino rare e dimenticate della Campania enoica con il marchio “Grotta del Sole”. Salvatore, distaccatosi dalla famiglia, ha intrapreso dal 2015 un proprio progetto con sua moglie Gilda, sempre all’insegna di vitigni poco conosciuti. Possiede solo due ettari di vigneto nei Campi Flegrei, ma conta anche sulle uve di una serie di fidati conferitori dell’agro Aversano e della Penisola Sorrentina. Oggi l’azienda produce quasi 90.000 bottiglie all’anno, suddivise in un portafoglio etichette che comprende il Gragnano Doc Rosso “Ottouve” (ottenuto da un blend di Piedirosso, Aglianico, Sciascinoso, Suppezza, Castagnara e Olivella), il Lettere della Penisola Sorrentina Doc Rosso “Ottouve” (a base dei medesimi vitigni del Gragnano), il Piedirosso dei Campi Flegrei “Settevulcani”, la Falanghina dei Campi Flegrei “Settevulcani” e l’Asprinio d’Aversa “Trentapioli”, oggetto del nostro assaggio. Ottenuto da vigneti “ad alberata”, il suo nome vuole appunto ricordare la scala utilizzata per salire sull’alberata (alta 15 metri) formata da circa 30 pioli. Si tratta di un Metodo Martinotti che alla vista appare di un bel giallo paglierino brillante. Al naso propone rimandi aromatici ai fiori bianchi, agli agrumi e alla susina. In bocca, il sorso è vivace dalla carbonica briosa, lo sviluppo è leggermente sapido e il finale è fragrante e agrumato.

