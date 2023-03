Salvatore Molettieri, Docg Taurasi Vigna Cinque Querce 2014

Frutti di bosco a bacca scura, prugne secche, sottobosco bagnato, liquirizia e china tra i nitidi sentori che affollano l’ampio e accattivante bouquet del Taurasi Vigna Cinque Querce 2014, che si offre al palato succoso e vitale, tannicamente ben dotato e dal delicato aroma di arancia sanguinella che lo accompagna anche per tutto il lungo finale. Salvatore Molettieri decise coraggiosamente, nel 1983, di abbandonare la sua attività di conferitore di uve per diventare produttore in prima persona, cominciando un percorso non privo di criticità che, agli inizi del Nuovo Millennio, lo ha imposto tra i produttori di Taurasi più interessanti dello scenario irpino. Oggi, la cantina, con sede in contrada Musanni, a due passi dal borgo di Montemarano (“sottozona” di riferimento per l’Aglianico allevato a queste latitudini insieme a quella di Castelfranci, da cui arrivano rispettivamente i Cru aziendali Cinque Querce e Ischa Piana) conta su 15 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 67.000 bottiglie e continua a rappresentare una delle realtà più intriganti dell’areale. A contraddistinguerla ancora, anche con l’ingresso in azienda di Giuseppe, Luigi, Paolo e Giovanni, figli del fondatore, vigne splendidamente condotte ed inserite in un contesto naturale autentico, dedizione assoluta alla causa e una precisa idea stilistica a segnare i vini della famiglia Molettieri: colore, ricchezza, potenza.

