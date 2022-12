Salvatore Murana, Doc Passito di Pantelleria Mueggen 2014

“Il Passito di Pantelleria è un atto d’amore con cui ricambiamo la nostra terra generosa”. Così lo definisce Salvatore Murana, primo ambasciatore dei vini dell’isola del vento nel mondo. “È il vino in assoluto più complicato da produrre - continua- ma dopo oltre 50 vendemmie mi pare di farlo come la mamma che fa la “sua” salsa senza più neppure assaggiarla”. Salvatore ha sviluppato la grande capacità di fare il vino, con testa e cuore, grazie a una vera e propria “dipendenza” sviluppata già nell’infanzia. Andava nella cantina sociale di fronte alla scuola e ci rimaneva tutto il giorno e solo di sera un operaio lo riportava a casa. “Cosa ci sia ad attrarmi così fortemente nel fare il vino non lo so - conclude. Ma ormai ho smesso di chiedermelo”. Mueggen è generoso per la sua complessità organolettica. Il nome è quello della località in cui si trovano i vigneti da cui si produce, ma è anche il termine pantesco che indica un luogo protetto non visibile dal mare. Color oro aranciato, al naso ha la delicatezza dell’albicocca e la dolcezza di uva passa, fico secco, dattero e cioccolato; infine la sfumatura acidula della composta di cotogna. In bocca si conferma lo spettro amplissimo del naso. L’elevato residuo zuccherino è compensato da tensione acida e il finale è amaricante di chinotto. Conferma il Murana-pensiero: “se la qualità è una strettoia, il Passito di Pantelleria ne è la prova provata”.

(Clementina Palese)

