San Fabiano Calcinaia, Docg Chianti Classico 2019

San Fabiano Calcinaia si trova all’estremo sud della sottozona chiantigiana di Castellina in Chianti, al confine con Poggibonsi. L’azienda si estende per 165 ettari in totale, di cui circa 45 sono riservati alla viticoltura, condotta a biologico. Da quando l’attuale proprietario, Guido Serio, ha acquisito San Fabiano, nel 1983, la realizzazione di vino di qualità ha assunto un ruolo predominante, benché non manchino una produzione d’olio biologico e un agriturismo di charme. L’areale che contraddistingue questa realtà è diviso nettamente in due zone specifiche: Cellole caratterizzata da terreni ricchi di galestro posti ad un’altitudine di quasi 500 metri sul livello del mare e San Fabiano, che si inserisce fra la fine delle colline della denominazione del Gallo Nero e l’inizio dei Colli senesi, caratterizzata da terreni di medio impasto tendenzialmente argillosi e posti a 250 metri sul livello del mare. Ricco il portafoglio aziendale che si muove tra Chianti Classico, Chianti ed Igt, con etichette quali il Chianti Classico Cellole Gran Selezione e il Cerviolo a recitare il ruolo di protagoniste. Il Chianti Classico 2019 ha un impatto aromatico intenso, condotto da un rigoglioso fruttato con cenni di sottobosco a rifinitura, ad introdurre una progressione gustativa solida, dai tannini energici e dalla fragranza acida ben scandita, che conducono un sorso bilanciato fino ad un finale saporito.

Copyright © 2000/2021