San Leonino, Docg Chianti Classico Gran Selezione Salivolpe 2015

San Leonino come realtà produttiva ha una storia il cui inizio può essere collocato almeno una cinquantina di anni fa, con la prima bottiglia di Chianti Classico che troviamo in commercio datata 1973. Dopo alterne vicende e vari cambi di proprietà, nel 1994 è stata acquistata della famiglia Angelini ed oggi, naturalmente, è confluita nel gruppo Bertani Domains, che comprende ancora in Toscana Val di Suga e Tre Rose, Fazi Battaglia nelle Marche, Puiatti in Friuli e Bertani in Veneto. Siamo nella sottozona di Castellina in Chianti e l’estensione a vigneto dell’azienda e di 52 ettari coltivati. Lo stile dei vini, evidentemente, guarda con grande attenzione all’interpretazione del Sangiovese, che viene declinato in chiave moderna ma senza perderne i tratti e le sfumature più intime e quindi tenendo ben presente anche la tradizione produttiva dell’areale. Il risultato è una gamma di vini dallo stile ben definito e dal buon carattere chiantigiano, che guarda più all’equilibrio e alla misura che alla potenza e all’estrazione. Ne è un buon esempio il Chianti Classico Gran Selezione Salivolpe 2015, affinato per 30 mesi in legno grande. I suoi profumi sono sfumati e passano dai piccoli frutti rossi alle spezie, da cenni di erbe aromatiche al sottobosco, con tocchi affumicati a rifinitura. In bocca, il sorso è succoso e vivace e la progressione tonica e ben scandita da tannini sapidi e incisivi.

Copyright © 2000/2020