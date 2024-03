San Polo, Docg Brunello di Montalcino Podernovi 2019

La cantina di San Polo a Montalcino ha fatto parte della recente riorganizzazione degli asset della famiglia Allegrini, passando sotto la diretta proprietà di Marilisa Allegrini e delle sue figlie Carlotta e Caterina, assieme all’azienda bolgherese di Poggio al Tesoro e a quella veronese di Villa della Torre. È stata la seconda acquisizione in Toscana, avvenuta nel 2007 (mentre Poggio al Tesoro fu la prima nel 2001), e si trova nel versante est della denominazione: 22 ettari di superficie, di cui 16 vitati e metà dei quali registrati a Brunello, che si trovano distribuiti attorno alla cantina (interrata e certificata CasaClima), e suddivisi in 8 vigne, tutte con caratteristiche geologiche, esposizioni e micro-climi differenti. La vigna di Podernovi in particolare, da cui deriva l’omonimo vino, ha un suolo molto antico, emerso dal mare, con meno scheletro rispetto alle altre vigne, ma particolarmente ricco di argilla e quindi capace di trattenere acqua, proprio il contrario di Vignavecchia, l’altro cru di San Polo, proveniente da un terreno più povero e ricco di scheletro. Figlio di un’annata precoce agli esordi e tardiva in chiusura ma ancora sufficientemente idratata, la 2019 del Brunello Podernovi profuma di ciliegia, arancia rossa e vaniglia, con un’apertura ematica e una nota metallica in sottofondo. In bocca ha aderenza decisa, buona sapidità balsamica e un allungo agrumato che si ripresenta a chiudere il sorso.

(ns)

