SanCarlo, Docg Brunello di Montalcino 2020

Maturato per 36 mesi in legno grande, il Brunello di Montalcino 2020 ha colore rosso rubino con lievi riflessi granati. Al naso, si susseguono aromi di frutta rossa, sottobosco ed erbe aromatiche, con tocchi di liquirizia e spezie a rifinitura. In bocca il vino è ricco, dal sorso sapido e continuo, caratterizzato da tannini fitti e accordati ad un frutto polposo, terminando con un finale dai toni agrumati e balsamici a congedo. SanCarlo è una delle molte realtà a conduzione familiare che costellano lo scenario enoico di Montalcino, formandone il suo tessuto connettivo, fondamentale, ed è costituita dai terreni acquistati dalla famiglia Marcucci nel 1965, con i primi Brunello ad esordire sul mercato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Oggi la cantina è in mano al figlio della coppia formata da Fulvio e Renata, Giancarlo, in cantina dal 1999, affiancato, a sua volta, dalla figlia Gemma a partire dal 2007. SanCarlo è una delle cantine più piccole di Montalcino ed è situata sul versante sud-occidentale, con i vigneti - coltivati su 3 ettari di terra - posti ad un’altitudine media di 350 metri sul livello del mare nella parte alta di Tavernelle, da cui si ricava una produzione attestata intorno alle 10.000 bottiglie all’anno. I vini sono, in generale, contraddistinti da uno stile generoso, solido e classicheggiante, con gli affinamenti affidati in prevalenza al legno grande.

(fp)

