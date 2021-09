Sandrone, Docg Barolo Le Vigne 2015

Il Barolo Le Vigne 2015 - ottenuto dalle uve di Novello, Serralunga, Castiglione Falletto e Barolo - e maturato in tonneau per 24 mesi, possiede un profilo olfattivo che incrocia frutti rossi, china, tabacco, pepe e tocchi balsamici, ad anticipare una progressione gustativa fitta e dinamica, dal sorso rotondo e pieno, con sottofondo sapido e trama tannica vivace e articolata. Luciano Sandrone è senz’altro uno dei personaggi più significativi nell’universo barolista. Nel 1979, è stato tra i primi ad introdurre la barrique, inaugurando uno stile decisamente innovativo per quegli anni, che ha aperto la strada ai “Barolo Boys” e ad una sana disputa stilistica tra le colline di Langa, capace, prima di tutto, di innalzare la qualità complessiva dell’intera produzione del Barolo. I suoi vini sono stati e restano tra i protagonisti del mondo delle aste e, soprattutto, hanno costituito un baluardo di eccellenza per fattura impeccabile e, specialmente in alcuni millesimi, esecuzioni cristalline, che hanno fatto letteralmente la storia enoica più recente delle Langhe. Oggi, l’azienda, dove sono impegnati anche il fratello Luca e la figlia Barbara, conta su 27 ettari per 110.000 bottiglie complessive e continua a sfornare etichette di spessore indiscutibile, contraddistinte da una cifra classicheggiante, che tuttavia non smette di comprendere anche un sobrio modernismo, in fase di affinamento.

