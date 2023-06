Sanoner, Doc Orcia Sangiovese Aetos 2019

La Tenuta Sanoner, già proprietaria dell’Hotel Adler Therme di Bagno Vignoni dal 2004, è l’azienda vitivinicola fondata dall’omonima famiglia altoatesina. I primi filari sono stati impiantati nel 2009 ed oggi l’estensione a vigneto, allevato a biologico (e presto in biodinamica), è di 12 ettari (prevalentemente impiantati a Sangiovese, con una piccola quota di Merlot, Cabernet Sauvignon, Greco e Chardonnay), per una produzione complessiva di 50.000. In cantina gli invecchiamenti sono effettuati in legno di varia misura, non disdegnando anche il cemento. I vini hanno una cifra stilistica che potremmo definire “nordica”, nel senso che sono eseguiti con tecnica inappuntabile, ricercando più la finezza e la bevibilità che l’intensità e la potenza, prerogative che il Sangiovese, se ben trattato, riesce ad esprimere con risultati assai significativi. Nel portafoglio etichette troviamo un Orcia sangiovese, un Orcia Sangiovese Riserva, un Sangiovese extra Brut (Metodo Classico), un Sangiovese Brut Rosé (Metodo Charmat), un Orcia Rosato sempre da sole uve Sangiovese e un bianco ad Igt. L’Orcia Sangiovese Aetos (in greco antico “aquila”) 2019, maturato in cemento e legno grande per 12 mesi, profuma di viola, ciliegia e frutti di bosco, con tocchi agrumati, mentolati e affumicati. In bocca, il sorso è succoso, vivace e ritmato, congedandosi con un finale ampio e fragrante ancora su toni fruttati.

