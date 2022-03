Santa Cristina, Toscana Igt Rosso 2020

Santa Cristina è un marchio storico della famiglia Antinori, legato a doppio mandato alla regione da cui proviene, la Toscana. Nato oltre 70 anni fa, il rosso Santa Cristina è un “classico senza tempo, parte del patrimonio comune di ogni toscano e, forse, di ogni italiano”, come ama definirlo l'azienda stessa. Composto da vitigni internazionali e Sangiovese, ha una sua confortevolezza gustolfattiva che lo rende capace di accompagnare molti piatti regionali. L'annata 2020, ad esempio, sa di rosa rossa e violette appassite, ciliegia e mirtillo nero, foglia di pomodoro, pepe bianco e un cenno di arancia rossa. In bocca una leggera carbonica svanisce presto, per lasciare spazio ad un sorso disinvolto: appuntito di acidità in entrata, si sviluppa sapido e aderente - con discrezione, portando dolcezza a fine sorso, dove violetta e arancia amara lasciano un ricordo caldo in gola. Nel 2006 Antinori ha costruito una cantina moderna ai piedi di Cortona, ad un passo dalle sponde del Lago Trasimeno, dedicandola a questo suo noto marchio. Il progetto ha ovviamente previsto di ridurre al minimo l'impatto ambientale della struttura ed oggi si accompagna a “Tuscany's breath” un piano triennale di riforestazione del Mugello, in collaborazione con l’organizzazione no profit Save the Planet, che mira a compensare le emissioni di Co2, che la cantina sprigiona lungo tutto il processo produttivo, dalla vigna al consumatore finale.

(ns)

