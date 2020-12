Santa Margherita, Doc Alto Adige Bianco Luna dei Feldi 2017

Il Luna dei Feldi è tra i pochi bianchi, nella gamma delle etichette a marchio Santa Margherita, a distaccarsi dalla filosofia produttiva di valorizzazione del monovitigno iniziata con il Pinot Grigio. Le quattro varietà che lo compongono - Chardonnay, Müller Thurgau, Gewürztraminer e Pinot Bianco - vengono vinificate singolarmente. La versione 2017 propone un naso composito, caratterizzato dal floreale dello Chardonnay e del Pinot Bianco, il frutto bianco del Müller Thurgau e i toni più esotici del Gewürztraminer. Fresco e saporito in bocca, possiede piacevole spalla acida e chiusura di decisa persistenza. Il Gruppo vinicolo Santa Margherita, fondato dal conte Gaetano Marzotto nel 1935, è oggi uno dei punti di riferimento del panorama enoico del Bel Paese. Cresciuto sino a diventare un vero e proprio “mosaico enologico” è presente con cantine e vigneti in alcune delle più significative zone produttive italiane: nel Veneto Orientale, nelle colline di Conegliano-Valdobbiadene, in Alto Adige, in Franciacorta, in Toscana nella zona del Chianti Classico e in Maremma, in Sicilia e, da ultimo, anche in Sardegna. Attraverso i brand Santa Margherita, Torresella, Cà del Bosco, Kettmeir, Lamole di Lamole, Sassoregale, Terrelíade, Cà Maiol e Mesa, rappresenta uno dei poli numericamente più importanti dell’enologia italiana, con 13 milioni di bottiglie vendute ogni anno in 90 Paesi del mondo.

