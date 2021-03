Santa Margherita, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rive di Refrontolo 2019

Il Valdobbiadene Prosecco Rive di Refrontolo 2019 di Santa Margherita è uno spumante capace di stupire per dettaglio e per persistenza, per freschezza e per sapore, diventando un aperitivo quasi insostituibile. Alla vista è giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli, mentre al naso profuma intensamente di fiori di pesco e di acacia, di frutta a polpa bianca, in particolare mela e pesca, con qualche accento di erbe aromatiche. Al palato, risulta vino tonico e fragrante, con un perlage continuo e carbonica ben dosata, a prolungare e a riproporre le sensazioni aromatiche. Il Gruppo vinicolo Santa Margherita, fondato dal conte Gaetano Marzotto nel 1935, è oggi uno dei punti di riferimento del panorama enoico del Bel Paese. Cresciuto sino a diventare un vero e proprio “mosaico enologico” è presente con cantine e vigneti in alcune delle più significative zone produttive italiane: nel Veneto Orientale, nelle colline di Conegliano-Valdobbiadene, in Alto Adige, in Franciacorta, in Toscana nella zona del Chianti Classico e in Maremma, in Sicilia e, da ultimo, anche in Sardegna. Attraverso i brand Santa Margherita, Torresella, Cà del Bosco, Kettmeir, Lamole di Lamole, Sassoregale, Terrelíade, Cà Maiol e Mesa, rappresenta uno dei poli numericamente più importanti dell’enologia italiana, con 13 milioni di bottiglie vendute, oltre che tra i confini nazionali, praticamente in ogni parte del mondo.

