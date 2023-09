Santa Tresa, Terre Siciliane Igp Bianco Orange Insieme 2022

Ecco un altro vino dissetante e gioioso di Santa Tresa, dopo il Frappato Rina Russa raccontato qui qualche tempo fa. Questa volta non è un rosso, ma un “orange wine”, ottenuto dalla macerazione sulle bucce di Inzolia (all'80%) e Zibibbo (per il restante 20), fermentati separatamente e poi assemblati con una ulteriore sosta sulle fecce fini di qualche mese. Il risultato dell'annata 2022 è un vino decisamente arancione, sia al colore che negli aromi. Il mandarino è la prima nota colorata a fare capolino: segue la calendula, l'albicocca, la freschezza della nepitella e un tocco iodato. In bocca ricordi agrumati e ammandorlati e un sorso dalla spina acida e sapida in buon equilibrio che scorre con piacevolezza, senz'affatto svanire: anzi, in chiusura rivela persistenza floreale e pepata. Questo vino si chiama Insieme e vuole celebrare i momenti quotidiani condivisi, quando la sintonia mentale e la trama dei gesti portano ad armonici incontri di persone. Il disegno in etichetta di due uccelli intrecciati lo spiega bene, e si trova anche su un altro dei (dieci) vini di Santa Tresa: il Nero d'Avola Insieme senza solfiti aggiunti, nato dalla collaborazione di tre anni con una cantina sudafricana (“insieme”, appunto). Ai fratelli Girelli, titolari dell'azienda, piace sperimentare, ma sempre nel rispetto della campagna fertile di Vittoria: la punta meridionale estrema della Sicilia, dove si trova Santa Tresa.

(ns)

