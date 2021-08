Sant'Anna dei Bricchetti, Doc Barbera d'Asti Superiore Vigna dei Bricchetti 2015

I coniugi Ruggero e Orsetta Lenti, nel 2012, decidono di scommettere sulla campagna e sul vino. Dopo una lunga ricerca, scoprono la collina di Sant’Anna, le sue vigne e la cascina sul bricco: si realizza così il sogno Sant’Anna dei Bricchetti. Siamo a Costigliole d’Asti, sulla collina che dà il nome all’azienda. Qui, sono stati recuperati 5 ettari a vigneto, intorno alla Cascina del Culunel, più uno reimpiantato nel 2013. In azienda anche i figli Giulia e Giacomo, l’agronomo Piero Roseo e gli enologi Giuliano Noè e Claudio Dacasto. Fin dalla prima vendemmia, di questa piccola e giovane realtà astigiana, la scelta è stata quella di lavorare nel rispetto dell’identità del territorio. Ecco allora i vitigni Barbera e Moscato assoluti protagonisti del portafoglio etichette aziendale, formato da ben sette vini. Si tratta di una produzione ben eseguita se pure ancora in fase di definitivo assestamento per motivi, evidentemente, legati alla giovinezza del progetto enologico. La Barbera Vigna dei Bricchetti vuole rappresentare la personalità aziendale e dei suoi vigneti: viola scuro nel bicchiere, esordisce di rosa appassita e pesca matura, erbe balsamiche fresche, mora, elicriso e un tocco di goudron a dare tridimensionalità. Il sorso è pieno ma scorrevole, con tutti i bilancini al loro posto: spezie dolci e agrumi rossi sorretti da tannino elegante e sapidità gustosa. Annata 2015 davvero piacevole.

