Santi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Proemio 2015

L'Amarone della Valpolicella Classico Proemio di Santi nasce dai vigneti situati nei comuni di San Pietro di Cariano, Marano e Fumane ed è ritenuto il vino icona dell'azienda. Il colore del 2015 è più chiaro di quanto ci si aspetti da un vino da appassimento e la degustazione ne conferma l'eleganza: i profumi dolci sono ben bilanciati dalla freschezza dell'arancia rossa e dalle lievi note vanigliate e mentolate; in bocca dolcezza e freschezza si alternano creando una piacevole succosità, in parte sapida e pepata e sostenuta dal tannino centrale. La casa vitivinicola Santi, fondata nel 1843 a Illasi, è tra i protagonisti di maggior spicco della Valpolicella e dei suoi vini, tramite cui si affermò il suo fondatore, Carlo Santi. Nel 1930, subentrò alla guida dell'azienda Attilio Gino Santi, accademico della vite e del vino, che decise di investire anche su ricerca e innovazione. Fu tra i primi in Italia a implementare un modernissimo impianto di spumantizzazione, investendo, anche, nella messa a punto di un metodo produttivo che lo porterà a diventare punto di riferimento dell'epoca per le scuole italiane di enologia. La terza generazione della famiglia Santi, rappresentata da Guido Santi, si è proposta di consolidare la specializzazione in favore dei prodotti di pregio, compiendo, in modo lungimirante, una fondamentale svolta qualitativa. Nel 1974 la cantina Santi è entrata a far parte del gruppo Gruppo Italiano Vini.

