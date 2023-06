“Sapore di sale, sapore di mare” e delle bollicine del Franciacorta, che va “in vacanza” in Versilia

La Versilia, famosa con le sue spiagge quanto i vip che, scegliendola come meta prediletta di vacanza e mondanità dai “meravigliosi” anni Cinquanta e Sessanta in poi, hanno contribuito a renderla una delle località di mare più glamour al mondo. Ecco la prima tappa dei “Festival Franciacorta” itineranti, gli appuntamenti all’insegna dell’eleganza e del buon gusto, con i quali le prestigiose bollicine italiane vanno “in vacanza” nei luoghi più amati e frequentati dell’estate del Belpaese, dal 16 al 25 giugno, con un’attesissima “Franciacorta Week”, nella quale ristoranti, enoteche e wine bar “vista mare” organizzeranno aperitivi, cene e degustazioni dedicate al Franciacorta, e con il clou il 19 giugno, negli scenari magici della Bussola, la mitica discoteca di Focette a Pietrasanta, la cui storica pista farà da sfondo ai banchi d’assaggio delle cantine che proporranno in degustazione le proprie etichette, dai Satèn agli Extra-Brut, dai Millesimati alle Riserve.

Prima però, la “Franciacorta Week” sarà un vero e proprio “wine district” che coinvolgerà i locali delle principali località della Versilia che organizzeranno eventi dedicati, menù ad hoc in abbinamento ed altre attività a tema. Con il Consorzio Franciacorta che ne porta avanti il progetto come una bellissima opportunità in vetrine di grande richiamo, come la Versilia, meta balneare toscana per eccellenza, famosa per i suoi ristoranti e locali che attraggono turisti da tutto il mondo: dall’Enoteca Marcucci al Lunasia, dal Bagno Angelo al Bagno Marconi, dal Bagno Silvio al Bagno Margherita, dal Caffè Godot a Il Posto, per citarne solo alcuni che proporranno calici di Franciacorta.

“Il “Festival Franciacorta” in Versilia (dove le cantine sono oltre 60: da Barone Pizzini a Berlucchi, da Ca’ del Bosco a Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, da Monte Rossa a Mosnel, da Ricci Curbastro ad Uberti, da Villa Franciacorta a Corte Aura) è una tappa storica per la Franciacorta - spiega Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta - ogni volta qui ritroviamo quel fascino e quella bellezza che fanno da contesto ideale per il nostro vino e per la cultura della qualità che proponiamo con passione ed entusiasmo. Il Franciacorta, infatti, si propone quale pura sintesi di un territorio, di una storia e di persone autentiche che raccontano, con eleganza, la qualità assoluta ad ogni livello”. E come ogni anno, il tour del “Festival Franciacorta” attraverserà tutto lo Stivale, fino a tornare nella sua terra d’elezione, dove il 16 e il 17 settembre saranno le cantine della Franciacorta ad aprire le porte ai wine lovers, in uno dei “Festival di territorio” più importanti del vino italiano (raccontato da WineNews in un vero e proprio “docufilm” dedicato alla storia, alla ricerca e alla creatività del Franciacorta, l’“outsider” del vino italiano), seguito da una tappa a Como il 25 settembre. Per incontrare amici, appassionati di vino e tutti coloro che vorranno scoprire in un solo calice tutta la passione del Franciacorta.

