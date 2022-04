Sartori, Docg Amarone della Valpolicella Classico Reius 2016

Nell’articolata proposta rossista della cantina con sede a Santa Maria di Negrar recita senz’altro un ruolo da protagonista l’Amarone Reius, che ne incarna una delle versioni più riuscite. L’annata 2016 possiede aromi fruttati rigogliosi, avvolgenti e maturi, dai rimandi di erbe aromatiche, con tocchi affumicati e balsamici. In bocca, il sorso è possente, morbido e ben bilanciato. Negli anni Novanta del secolo scorso, c’è stato l’ingresso in Sartori della cantina Sociale di Colognola ai Colli, che ha coinciso con il passaggio generazionale agli eredi Andrea, Luca e Paolo Sartori, autori del consolidamento dell’impresa. Nel 2003 l’accordo con la Tenuta abruzzese Cerulli Spinozzi, mentre nel 2008 tocca alla cantina friulana Mont’Albano ad entrare nell’orbita dell’azienda veronese, proseguendo in un percorso di articolazione aziendale significativo. Ma tutto è cominciato negli anni Sessanta del Novecento, periodo in cui sono state gettate le basi di questo marchio tra i più importanti del distretto enoico veronese, attorno ai nomi di Pierumberto e Franco Sartori. Oggi il mosaico di etichette è vasto e ben costruito, con numeri non certo confidenziali: sono 15 i milioni di bottiglie prodotte, qualitativamente ben eseguite e ottenute dai vigneti di proprietà (120 ettari distribuiti tra Valpolicella e Soave), insieme al lavoro di viticoltori selezionati, che forniscono la materia prima.

