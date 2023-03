Sartori, Docg Amarone della Valpolicella I Saltari Riserva 2015

I Saltari sono i vigneti di casa Sartori nella zona più a Est della Valpolicella e qui la cantina veronese, ormai giunta alla quarta generazione, ha scommesso su un progetto di valorizzazione di alcune microzone. L’Amarone I Saltari Riserva 2015 matura in legno grande, tonneau e barrique per 48 mesi e poi passa un anno in bottiglia prima della commercializzazione. Al naso, si susseguono rimandi frutta rossa in confettura, al tabacco, al sottobosco e alle spezie. Poderoso il sorso dall’attacco dolce e dallo sviluppo denso che termina in un finale persistente di nuovo sui frutti rossi. Sartori è ormai uno dei marchi più significativi della Valpolicella. Negli anni Novanta del secolo scorso, ha assorbito la cantina Sociale di Colognola ai Colli, consolidandosi grazie alla nuova generazione rappresentata da Andrea, Luca e Paolo Sartori. Nel 2003 l’accordo con la Tenuta abruzzese Cerulli Spinozzi e nel 2008 l’acquisizione della cantina friulana Mont’Albano. Ma tutto è cominciato negli anni Sessanta del Novecento, periodo in cui sono state gettate le basi di questo marchio tra i più importanti del distretto enoico veronese. Oggi il mosaico di etichette è vasto, con numeri non certo confidenziali: sono 15 i milioni di bottiglie prodotte, ottenute dai vigneti di proprietà (120 ettari distribuiti tra Valpolicella e Soave), insieme al lavoro di viticoltori selezionati, che forniscono la materia prima.

(fp)

