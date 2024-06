Sattlerhof, Dac Südsteiermark Ried Alter Kranachberg Sauvignon Blanc 2021

Trentacinque ettari di vigna a coltivazione biologica e biodinamica e una instancabile ricerca di miglioramento e perfezione caratterizzano l’attività della famiglia Sattler di Gamlitz, in Stiria. Questa regione vitivinicola con oltre 2.600 ettari vitati è la più a sud dell’Austria e ha come vitigno principe il Sauvignon. Il 2021 è una tappa importante per Sattlerhof, perché è la prima annata certificata respekt-BIODYN, associazione per la viticoltura biodinamica fondata nel 2007 e con sede in Austria. “Terreni e piante in salute, l'allevamento di animali e un ambiente piacevole di lavoro sono per noi cruciali in termini di stile di vita e qualità del vino”, affermano i fratelli Andreas e Alexander Sattler, supportati dal papà Willi e mamma Maria. Il Ried Alter Kranachberg Sauvignon Blanc 2021, degustato ad un evento organizzato a Roma da Cuzziol GrandiVini, viene da quel vigneto Kranachberg che è il più antico dell'azienda, con suolo gessoso e mica bianca, ideale per ottenere speziatura e frutto elegante. Nel bicchiere questo Sauvignon presenta un colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso si avvertono aromi erbacei, note di frutti tropicali, sfumature di pesca e mango, nuances minerali. Al palato risulta complesso, ben strutturato, salino e persistente, ha un buon potenziale di invecchiamento. Si accompagna bene a piatti a base di pesce, crostacei e cucina asiatica in genere.

(Cristina Latessa)

