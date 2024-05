Scarzella, Doc Grignolino d’Asti 2022

Tre fratelli, la terza generazione di una stirpe di contadini e vignaioli e una storia in comune con gli avi: l’amore per la terra e per Rocchetta Tanaro, piccolo borgo dell’Astigiano che diede i natali al grande Giacomo Bologna, patron della Barbera d’Asti. Emanuele, 29 anni, Alessandro, 27, ed Edoardo 20 hanno raccolto l’eredità di nonno Giovanni e papà Francesco, mettendoci del loro: 3 ettari di vigneti, quasi 10.000 bottiglie all’anno e una grande passione per la biodiversità. «50.000 metri quadri di vigneti e frutteti e 40.000 di boschi» scrivono orgogliosi sul sito. «Abbiamo il privilegio di avere a pochi metri dalla nostra proprietà un Parco Naturale in un contesto bellissimo». Il loro Grignolino arriva dalla collina di Rocchetta Tanaro, dalla frazione Asinara: «Crediamo molto nel Grignolino, è un vino dalle grandi potenzialità. È un vino fresco, delicato e raffinato, alla beva si fa facile e convincente. Piace ai giovani. Lo vendiamo bene in America, Australia, Danimarca». L’etichetta, tre pietre con tre omini sopra, parla della loro storia. Dal bel colore rosso rubino luminoso con riflessi aranciati, ha note di piccoli frutti rossi, salvia, fiori di camomilla e frutta secca. Il suo tannino delicato si abbina bene con i fritti, ma è ottimo anche come aperitivo, con gli antipasti, il pesce. Il consiglio è di assaggiarlo con una frittura di alici. D’estate è perfetto bevuto fresco da frigo.

(Fiammetta Mussio)

