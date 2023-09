Scatto by CostardiBros

Nato nel 2023 il ristorante Scatto di Torino, in piazza San Carlo, è animato dalla cucina di Christian e Manuel Costardi, i Costardi Bros, che guardano al futuro e alla creatività ma con radici ben solide nella tradizione, soprattutto piemontese, naturalmente. Il risultato è una cucina divertente, eclettica, mai scontata che si fonda sui classici del territorio, con contaminazioni contemporanee e internazionali. Tra le proposte di questa estate il ceviche, patata dolce e cetriolo, bagnati da un dressing base olio al coriandolo e lime, con brunoise di pomodoro; oppure l’aphocado un involtino con foglia di lattuga bruciata con avocado, verdurine e salsa kimchi; o ancora l’ajo blanco che non è altro che una salsa fredda a base mandorle - pane - aglio - olio – aceto, con ciliegie in carpione, una granita di ciliegie e mandorla ammollata; oppure lo spaghettone “non è una pasta al burro” , spaghettone mantecato con burro affumicato al miso shiro, con zeste di lime e polvere di miso con una spruzzata di vodka.

Copyright © 2000/2023