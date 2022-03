Scirocco, Terre Siciliane Igt Inzolia Lucìe 2020

Ci sono cose che non avresti mai pensato di fare. Per Samantha di Laura, sono due: suonare la batteria e produrre una bollicina. Oggi le fa entrambe. Lucìè è il suo primo e unico vino. «È un femminile plurale. È dedicato alle donne che rinascono. Ognuna di noi è una Lucìa con i suoi momenti bui in cui ha pensato di non uscirne ma poi ha ritrovato la sua luce». Samantha parla da Menfi, terra d’adozione. Ha una storia da immigrata all’incontrario: dal Nord al Sud. Vercellese di nascita, una laurea in lingue orientali, nel 2007 è arrivata in Sicilia come direttore commerciale Gdo Italia della Cantina Settesoli. Non se n’è più andata. Ha fondato la sua azienda di consulenza, «Scirocco», come la chiamava sua mamma per il suo temperamento. «Sono allergica a molte sostanze e sono stata due anni senza bere - racconta - Poi ho incontrato l’enologo trentino Mattia Filippi che mi ha convinta. Ho scelto un vitigno siciliano, l’Inzolia, che riesce a mantenere i profumi anche senza la presenza di zuccheri. Questo vino nasce prima per me. Non ha zuccheri, non ha solfiti, ha una bassa gradazione alcolica, è biologico. Oggi voglio produrlo anche per gli altri». Ha sentori agrumati e floreali con sfumature di pietra focaia. Nelle istruzioni, si legge che si può bere dopo aver agitato la bottiglia oppure dopo aver lasciato depositare i lieviti sul fondo. Provato con acciughe e burro, ma per Samantha si accompagna bene all’allegria.

(Fiammetta Mussio)

