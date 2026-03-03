Se la “residenza d’artista” in cantina diventa una nuova esperienza per gli enoturisti

Dalle cantine d’autore firmate dalle più celebri archi-star italiane e non solo, ai musei a cielo aperto tra i vigneti con opere d’arte site-specific, per chi ama il legame tra vino e arte sono sempre di più le esperienze da vivere facendo enoturismo (perché sempre più aziende vi investono, come WineNews ha raccontato in un video). E, tra queste, ora c’è anche la possibilità di vivere in prima persona un soggiorno in un luogo in cui la produzione vitivinicola ha ispirato la creazione di opere d’arte. Apre al pubblico la “Casa dell’Artista”, una vera e propria casa, intima e riservata, a Valdobbiadene, nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Patrimonio Unesco, per anni destinata all’accoglienza di artisti internazionali impegnati nel progetto “Residenza d’Artista”, e dove oggi la famiglia Bortolomiol, alla guida della celebre cantina veneta di famiglia, ha deciso di ospitare anche visitatori e turisti.

La Casa dell’Artista è un piccolo edificio restaurato con cura e attenzione, accanto al celebre Parco della Filandetta Art and Wine Farm, frutto del progetto di Bortolomiol - fondata da Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e sperimentatore, e oggi guidata dalle figlie Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena - pioniere nel recupero della più piccola delle quattro ex filande del Paese, che in passato sono state luogo di lavoro di numerose donne. Contenitore culturale a tutto tondo, il Parco ospita opere di land art, ma anche eventi quali concerti, degustazioni, presentazioni di libri e mostre, oltre ad essere luogo pulsante del processo produttivo: proprio qui, infatti, si trova la cantina di vinificazione. Tutto intorno, ci sono un ettaro di vigneto biologico, da cui nasce lo Ius Naturae Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Biologico, un anfiteatro in pietra e una suggestiva e antica galleria di carpini, dove artisti come Giovanni Casellato, Susken Rosenthal e Inês Coelho da Silva e, hanno trovato ispirazione per le loro opere.

