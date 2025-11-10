Cantine che investono nel legame tra vino e arte, un fenomeno esteso, strutturato e in crescita

Esiste un patrimonio culturale disseminato nei territori del vino italiano, importante ma frammentato: per questo è nato Metodo Contemporaneo, primo Osservatorio sul legame tra arte contemporanea e vino e mappa digitale delle cantine che vi investono - da Cà del Bosco a Ceretto, da Castello di Ama a Planeta, dal Carapace-Tenute Lunelli a Feudi di San Gregorio, da Fontanafredda a Lungarotti e CastelGiocondo, per citarne alcune - come spiegano, a WineNews, gli ideatori Monica Molteni e Luca Bochicchio dell’Università di Verona e Federico Borreani di Bam! Strategie Culturali.
