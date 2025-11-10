Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Cantine che investono nel legame tra vino e arte, un fenomeno esteso, strutturato e in crescita

Lo raccontano, a WineNews, l’Università di Verona e Bam! Strategie Culturali, ideatori di Metodo Contemporaneo, primo Osservatorio italiano dedicato

Esiste un patrimonio culturale disseminato nei territori del vino italiano, importante ma frammentato: per questo è nato Metodo Contemporaneo, primo Osservatorio sul legame tra arte contemporanea e vino e mappa digitale delle cantine che vi investono - da Cà del Bosco a Ceretto, da Castello di Ama a Planeta, dal Carapace-Tenute Lunelli a Feudi di San Gregorio, da Fontanafredda a Lungarotti e CastelGiocondo, per citarne alcune - come spiegano, a WineNews, gli ideatori Monica Molteni e Luca Bochicchio dell’Università di Verona e Federico Borreani di Bam! Strategie Culturali.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: ARTE CONTEMPORANEA, CA' DEL BOSCO, CASTELGIOCONDO, CASTELLO DI AMA, CERETTO, CULTURA, FEDERICO BORREANI, FEUDI DI SAN GREGORIO, FONTANAFREDDA, LUCA BOCHICCHIO, LUNGAROTTI, METODO CONTEMPORANEO, MONICA MOLTENI, PLANETA, TENUTE LUNELLI

Altri articoli