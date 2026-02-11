Se l’amore passa dalla tavola: il 64,9% di italiani cucina per la persona amata 1 volta a settimana

Lasciare del cibo nel piatto ad un appuntamento romantico può far naufragare una storia sul nascere: lo pensa l’80% degli italiani, per cui lo spreco alimentare è una vera “red flag”. Parola di nuova indagine di Too Good To Go, l’app di surplus alimentare più grande al mondo, in collaborazione con la piattaforma globale di ricerche di mercato Appinio, condotta a dicembre 2025, su un campione di 1.000 persone residenti sul territorio italiano, che fotografa il rapporto profondo tra amore e cibo, e che è viene diffusa in vista di San Valentino, la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio.

L’amore, infatti, passa anche dalla tavola: il 64,9% prepara almeno una volta a settimana un piatto speciale per la persona amata e il 35,6% preferisce l’intimità della cucina domestica per una serata romantica, mentre il primo appuntamento resta terreno del ristorante per il 51,6% degli intervistati. Ma il caro vita sposta gli equilibri: il 63,5% ha modificato le proprie abitudini culinarie di coppia, riducendo le uscite (41,7%), cercando più promozioni (23,1%) o ordinando meno delivery (19,5%).

Ma quando si tratta di far colpo, i piatti più scelti al primo incontro sono pesce (35,8%), frutti di mare (25,4%) e dessert (23,2%), seguiti da risotto (22,4%) e pizza (22,2%), con la Gen Z (18-24 anni) che vota, invece, per la pizza (38%). Condividere, poi, è il vero gesto d’amore: 7 italiani su 10 associano il mangiare insieme all’idea di “condividere tutto”, dal cucinare per l’altro (38,1%), condividere piatti o dessert (24,4%) fino all’offrire l’ultimo boccone (20,8%).

Tuttavia, il desiderio di impressionare può trasformarsi in spreco: il 66,4% ammette di cucinare o comprare più del necessario e 1 su 2 confessa di ordinare troppo al ristorante. Qui nasce la contraddizione più sorprendente: se lasciare avanzi è un segnale negativo per l’80%, il 41,4% evita comunque di chiedere la “doggy bag” per timore del giudizio, un imbarazzo che cresce con l’età e porta quasi 4 italiani su 10 (38,5%) a finire il piatto anche quando non piace. Come spiega la psicoterapeuta e direttrice della Clinica Serenis Agnese Cannistraci, “questa esitazione riflette il conflitto tra valori personali e bisogno di accettazione sociale, mentre la vera intimità nasce proprio dal dare priorità ai principi condivisi, come il rispetto delle risorse”.

Un messaggio ribadito anche da Too Good To Go, che ricorda come l’amore si esprima nei piccoli gesti quotidiani, compresa la scelta di valorizzare il cibo senza sprechi. Per San Valentino, l’app propone alcune Surprise Bag romantiche a Milano e Roma, un modo gustoso, sostenibile e conveniente per stupire chi si ama e trasformare l’attenzione all’ambiente nel gesto più autentico della serata.

Copyright © 2000/2026