Se tra le competenze richieste ai produttori food & wine ci sono anche le skills digitali

Non solo prodotti di eccellenza, realizzati con ingredienti di altissima qualità e con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale: ai produttori food & wine oggi sono richieste anche soft skills come le competenze digitali, in particolare la capacità di comunicare con i propri consumatori attraverso i canali social. Perché se è vero che un’azienda può affidarsi ad un’agenzia specializzata per la propria digital strategy, è indubbio che “metterci la faccia” rappresenta un indiscutibile valore aggiunto, con risultati evidenti in termini di engagement, in particolare nei confronti di Millennial e Gen Z. Lo dimostra Francesca Bardelli Nonino, ultima generazione dello storico brand friulano, nota come “influencer della grappa” e prima donna a ricevere il “Premio Digital Night - I talenti che rivoluzionano il mondo digitale”, organizzato da ated e sostenuto da Ander Group e Corriere del Ticino.

Francesca Bardelli Nonino, 33 anni, cura la comunicazione di Grappa Nonino, l’azienda di famiglia guidata da Benito e Giannola Nonino con le figlie Cristina, Elisabetta ed Antonella, mettendo insieme professionalità, passione e soprattutto spontaneità, e condividendo i valori di uno dei brand più importanti del made in Italy sui social network. Il risultato è un vero e proprio boom di followers, da Instagram a Facebook, passando per a Linkedin. “Ha dell’incredibile pensare di ricevere un premio come Digital Night per la comunicazione di un prodotto antico e storico come la grappa - spiega Francesca - sono felice ed orgogliosa di poter raccontare la storia della mia famiglia e dei nostri distillati e ancora di più che le nuove generazioni si appassionino del distillato italiano per eccellenza”.

Tra masterclass guidate, pillole sulla distillazione artigianale, ricette di cocktail a base di grappa ma anche di autentici aperitivi all’italiana, food pairing e mixology, e molto altro, come le video-storie “da casa”, il suo è il racconto di un marchio visionario, a partire dalla nonna Giannola Nonino, prima donna a distillare una grappa Cru Monovitigno a Percoto, iniziando con il Picolit nel 1973. L’ultimo di numerosi riconoscimenti all’azienda è arrivato per l’aperitivo “BotanicalDrink” di Nonino (nato dalla rivisitazione di un’antica ricetta degli Anni Quaranta del Novecento della bisnonna Silvia, prima donna “Mastro Distillatore” in Italia), che ha conquistato, per il terzo anno consecutivo, il premio “Aperitivo dell’Anno 2023 International” all’Isw Spirit Award, tra oltre 550 etichette di tutto il mondo valutate da una giuria internazionale.

