Sella & Mosca, Vino Liquoroso Tradizionale di Alghero Anghelu Ruju Riserva 1979

Un vino decisamente particolare l’Anghelu Ruju Riserva 1979, per di più in una vecchia annata che ne sottolinea la sua longevità. Possiede naso ricco dai sentori speziati, chiodi di garofano e cannella, ben inseriti in un contesto fruttato maturo di composta di ciliegie, amarena sottospirito, agrumi canditi, tartufo e tabacco. Denso e potente il sorso, al contempo vellutato e cremoso, ma ancora sostenuto da un’inaspettata acidità, che ne amplifica il lunghissimo finale elegante e balsamico. Ottenuto da sole uve Cannonau, l’Anghelu Ruju, che prende il suo nome da un sito archeologico scoperto nel 1903 all’interno della Tenuta, è ottenuto da uve appassite al sole per 15-20 giorni su telai di canne. Dopo di che si procede alla vinificazione in rosso, la cui fermentazione viene interrotta abbassandone temperatura. Si procede quindi con la fortificazione, aggiungendo alcool, e poi con l’affinamento, svolto in legno grande per 10 anni. Sella & Mosca è una delle realtà storiche della Sardegna enoica. Entrata a far parte nel 2016 del Gruppo Terra Moretti, continua a rappresentare uno dei fulcri fondamentali dell’enologica sarda, sfornando la bellezza di 4.500.000 di bottiglie annue, ottenute da una superficie vitata di 542 ettari vitati. Tutto inizia nella Sardegna di fine ‘800 quando si diede vita ad una grande opera di bonifica da parte di Sella e Mosca, appunto, rispettivamente ingegnere e avvocato.

