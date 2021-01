Sella&Mosca, Docg Vermentino di Gallura Superiore Monteoro 2019

Il Vermentino di Gallura Superiore Monteoro 2019, è un bianco di territorio a cui è difficile resistere. Ottenuto dopo un riposo di 4 mesi sui lieviti, possiede aromi fruttati che sfumano su toni di erbe aromatiche, cenni di macchia e fiori gialli. In bocca, trionfa fragranza e morbidezza, che si declinano in un sorso sapido e continuo. Sella & Mosca è senza dubbio una delle aziende più importanti e storiche della Sardegna. Entrata a far parte del Gruppo Terra Moretti (che raccoglie Bellavista, Contadi Castaldi, La Badiola, Petra e Teruzzi), ha un peso specifico significativo nelle strategie aziendali complessive, vale tanto e ha un potenziale ancora inespresso non marginale, che i disegni della proprietà hanno ben chiari, senza però dimenticare le radici importanti di questa realtà. Tutto inizia nella Sardegna di fine Ottocento quando, per permettere lo sviluppo della vite, si diede vita ad una clamorosa opera di bonifica. Un lavoro giustamente definito ciclopico che ha permesso lo sviluppo dei vigneti e la loro coesistenza con aree naturali di pregio. L’opera pionieristica dei piemontesi Sella e Mosca, appunto, rispettivamente ingegnere e avvocato, regala ancora un impressionante spettacolo di 540 ettari vitati (che producono oggi 5.000.000 di bottiglie), integrati con viali alberati da oleandri, palme, pini marittimi ed eucalipti. Il tripudio della macchia mediterranea, insomma.

