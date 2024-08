Serafica, Doc Etna Bianco Versante Sud 2021

Custodi del territorio: così si definiscono Nino, Giuseppe, Maria Ausilia e lo zio Andrea, che proseguono nel progetto di coltivazione di viti e olivi avviato nel 1950 da Andrea Serafica di ritorno dall’America, praticando il biologico, l’economia circolare e l’uso di varietà autoctone quasi scomparse, dette non a caso “reliquia”, alla ricerca di una sostenibilità a tutto tondo. “Versante Sud” è anche il nome della linea di punta dell’azienda di Nicolosi - progetto sposato dall’enologo Nicola Colombo - di cui fa parte anche il Macerato Terre Siciliane Igp, entrambi provenienti da suoli neri e sabbiosi in condizioni di forti escursioni termiche giorno-notte. Insolito e affascinante l’uvaggio: Minnella, Corinto Greco, Coda di Volpe e Bianchetta, insieme a Insolia, Catarratto e, in percentuale preponderante, Carricante (per disciplinare al minimo del 60%). Le uve provengono dal vigneto “eroico” ad alberello piantato dal fondatore a Monte Arso - vulcano spento ai piedi della grande montagna - sito a 900 metri sul livello del mare e con pendenza di oltre il 30%, che guarda da un lato la vetta del vulcano e dall’altro Catania e il mar Jonio. Giallo paglierino al naso, è un vino complesso, dalle note di zagara del Carricante mixate ad agrumi e officinali. In bocca è piacevole e ricco, unisce morbidezza e freschezza, promettendo un ulteriore slancio nel tempo a 2 anni dalla vendemmia. Elegante ed equilibrato.

(Clementina Palese)

