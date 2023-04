Serena Wines 1881 si allea con Gingerino e strizza l’occhio alle nuove generazioni di consumatori

Il Prosecco sposa il Gingerino: la partnership tra Serena Wines 1881, tra i brand più famosi del Prosecco, e il famoso analcolico firmato Recoaro (Gruppo Sanpellegrino) strizza l’occhio alle nuove generazioni di consumatori, Millennials e Generazione Z, tra i principali protagonisti del rito dell’aperitivo.

La storica azienda di Conegliano - oggi tra le cinque realtà familiari più grandi e rappresentative del territorio, nonché leader di mercato nella produzione e commercializzazione di Prosecco Doc e Docg - ha presentato un nuovo cocktail, l’Orange Dandy Spritz, capace di unire la tradizione di Gingerino, che ha fatto la storia dell’aperitivo italiano, e il gusto moderno di “The Dandy”, il Prosecco firmato Costaross, il marchio giovane di Serena Wines. A firmare il drink è “Nonsolococktails”, la prima agenzia italiana di servizi integrati nel mondo del beverage fondata da Mattia Pastori. Un lancio in anteprima che continuerà con un tour estivo ricco di eventi nelle principali località del Nordest.

“Siamo entusiasti di aver creato questa importante sinergia - dice Luca Serena, quinta generazione alla guida dell’azienda - nel 2022 abbiamo superato l’importante traguardo dei 100 milioni di fatturato. Risultati dovuti certamente alla ripresa del settore Horeca, ma anche al grande contributo e dinamismo dell’intero reparto commerciale. Una crescita sì trainata dai fusti, ma dove le bottiglie hanno comunque potuto osservare un + 10% sul 2021. Un grande fermento che contestualmente porta con sé il forte desiderio di migliorare ancora e investire in nuove strategie di marketing e comunicazione, insistendo principalmente sul posizionamento e provando ad utilizzare nuovi linguaggi, sia a livello corporate che di prodotto, capaci di raggiungere come sempre l’interlocutore principale che resta il canale horeca, ma anche di sintonizzarsi con una nuova tipologia di consumatore, che nell’epoca post pandemica si è completamente rivoluzionato. Da questa volontà nasce anche la partnership con Gingerino”.

