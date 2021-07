Sergio Marani, Doc Verdicchio di Matelica 2019

Il paesaggio è quello dolce e morbido dell’Alta Vallesina, nel comune di Matelica. Siamo nel cuore della zona di produzione del Verdicchio ed è qui che estendono i nove ettari vitati dell’azienda vitivinicola Marani, una piccola realtà a conduzione familiare: uve di Verdicchio, la bacca bianca che dà lustro a tutta la regione e ne esalta il contributo al patrimonio vitivinicolo italiano; e una piccola porzione di uve a bacca rossa, Sangiovese, Merlot e Ciliegiolo, quest’ultimo vinificato in purezza. I vigneti sono a un’altitudine di 400 m sul livello del mare e sono oggetto di una attenzione che si traduce in operazioni come sovesci, potatura secca e diradamenti, finalizzate alla qualità della produzione e al rispetto dell’ambiente. Il legame con il territorio è sottolineato anche dall’utilizzo in cantina di botti di rovere proveniente dagli alberi che crescono intorno all’azienda; al loro interno maturano i vini frutto di vendemmie manuali ed effettuate in tempi piuttosto serrati, condizioni indispensabili per avere prodotti di grande livello. Il Verdicchio Sergio Marani dispone di una bella visione cromatica paglierino intenso mentre al naso convince per sentori fruttati accentuati, di mela e pesca bianca, con accenni di erbe aromatiche quali il timo e la maggiorana. In bocca, l’attacco è godibile, caldo, di buona avvolgenza, caldo senza eccessi, sapido al gusto, dal finale prolungato.

(Leonardo Romanelli)

