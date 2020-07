Serpaia, Doc Maremma Toscana Merlot Gran Serpaia 2015

Ultimo ad arrivare nel portafoglio etichette di Serpaia, affiancando il Morellino, il Serpaiolo (Sangiovese), il Dono (Sangiovese) e il Mèria (Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese), il Gran Serpaia è un Merlot in purezza, maturato per 36 mesi in barrique. I suoi profumi sono intensamente fruttati e speziati ad assecondare uno sviluppo gustativo caldo, avvolgente e non privo di rimandi tostati e vanigliati, che concorrono a determinare anche il finale denso e compatto. La famiglia Endrici (il nome aziendale “Endrizzi” è la trascrizione della pronuncia dialettale) conduce una cantina storica (nata nel 1885) in una delle aree più antiche e vocate del Trentino (la zona di San Michele all'Adige), che alla tradizionale politica di acquisto delle uve, ha affiancato una solida valorizzazione dei vigneti di proprietà. Guardando anche fuori dai confini della propria terra d’origine. E, come è capitato ad altri produttori del nord, scegliendo come luogo di questo “sconfinamento” la Toscana e precisamente la Maremma. Qui Endrizzi possiede Serpaia, tenuta da 30 ettari per una produzione complessiva di 135.000 bottiglie annue, posta a Fonteblanda ad un passo da Talamone, dal Parco Naturale dell'Uccellina e, ovviamente, dal mare. Un luogo deputato alla produzione di rossi dal temperamento marcato, che l’azienda trentina declina con tecnica ineccepibile e in sintonia con un terroir caldo e mediterraneo.

