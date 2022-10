Siddùra, Doc Cannonau di Sardegna Rosato Nudo 2020

Il Rosato da sole uve Cannonau Nudo dell’azienda con sede nei pressi di Luogosanto già dal suo nome rimanda alla purezza di un vino non sottoposto a particolari artifici enologici, ma lasciato, appunto, esprimersi in modo diretto ed immediato. Un vino che risponde anche alle tendenze più attuali che muovono i mercati internazionali, sempre di più interessati a questa tipologia. La versione 2020 appare alla vista di un rosa tenue e luminoso, ad anticipare un profilo olfattivo che alterna tocchi floreali e agrumati a rimandi alle erbe aromatiche e alla macchia mediterranea. In bocca, il sorso è fragrante, scorrevole e delicato, dallo sviluppo sapido e dal finale arioso. Siddùra nasce nel 2008 ed oggi gli ettari dedicati al vigneto sono 40. La cantina gallurese attualmente produce 200.000 bottiglie di esecuzione ineccepibile e dallo stile tendenzialmente tradizionale, ma non manca anche la sperimentazione, per esempio, sui vasi vinari: dai contenitori di cemento a quelli di legno. Da poco è arrivato in azienda il nuovo direttore tecnico, Mattia Piludu, che insieme all’enologo Dino Dini e all’agronomo Luca Vitaletti, avrà il compito di accompagnare questa realtà nelle nuove sfide, mantenendo ferma la barra della sostenibilità con una politica green determinata e rigorosa, che passa dal risparmio della risorsa idrica e all’uso di energie alternative con l’obbiettivo dell’autosufficienza.

