Silvio Grasso, Docg Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2018

Il Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2018 è affinato in barrique sia nuove che di secondo e terzo passaggio. I profumi rimandano a toni affumicati che via via vengono affiancati da cenni di frutta rossa, tocchi floreali, spezie e ricordi balsamici. In bocca, il sorso è ampio e morbido, ben profilato nella trama tannica e dal finale intenso con la balsamicità a tornare protagonista. La cantina con sede a La Morra è una delle molte realtà produttive dell’areale di Barolo, che ha recepito in toto il messaggio stilistico dei “Barolo Boys”, rendendolo, anche nella produzione odierna, il tratto predominante della propria produzione. Ecco allora vini d’impronta decisamente moderna, dove l’intensità la fa da padrona in ogni sfumatura gustativa, accanto ad un’esecuzione impeccabile. Suadenti sono gli aromi delle barrique che vanno ad incontrare fruttati rigogliosi, per poi passare in sorsi serrati e avvolgenti. L’azienda Silvio Grasso, 14 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie, inizia a commercializzare i suoi Barolo ad inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, nel periodo di maggiore trasformazione della denominazione, quando l’impresa passa nelle mani di Alessio Federico, figlio di Silvio, ritagliandosi un buono spazio nel competitivo scenario enoico langarolo e mantenendo anche oggi un solido appeal, tra tutti coloro che amano Barolo dall’impronta potente e ammiccante.

