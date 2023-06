Sot’aj Archi - Ancona

Ad Ancona, davanti al mercato ittico, sotto i portici, qui ribattezzati “archi” (da qui il nome del locale) nasce nel 1991 il ristorante Sot’aj Archi, punto di riferimento degli amanti del pesce e della stagionalità ittica. Da maggio, per esempio, inizia la pesca del Mosciolo selvatico, che diventa protagonista del locale. Nel menu sempre presenti i piatti storici del ristorante: gli scampi alla Buzzara e alla Diavola e sempre ben realizzato il pesce cotto in crosta di sale con maionese ai Paccasassi fatta in casa. Un locale dove la tradizione culinaria marchigiana trova un suo luogo d’elezione, anche se non mancano mirate digressioni sulle nuove tendenze culinarie. Una trattoria, a guardare il numero dei coperti (40), ma decisamente attenta e solida nelle esecuzioni dei piatti. Cantina, con oltre 100 referenze, in prevalenza dedicata ai vini del territorio.

(fp)

LA TOP 5 DI "SOT'AJ ARCHI"



1. Stefano Antonucci, Castelli di Jesi Verdicchio Classico Tardivo ma non Tardo Riserva 2019 - € 45.00

Originale e ricca interpretazione del Verdicchio



2. Pievalta, Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Paolo Riserva 2019 - € 60.00

Arioso ed intenso al naso, quanto deciso e convincente in bocca

3. Poderi Mattioli, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ylice 2021 - € 26.00

Vino ben profilato nei profumi e dinamico nella sua progressione gustativa

4. Bucci, Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2018 - € 80.00

Un vero e proprio classico dell’enologia bianchista del Bel Paese

5. Bisci, Verdicchio di Matelica 2022 - € 27.00

Bianco di carattere dai profumi ben scanditi e dal gusto sapido

