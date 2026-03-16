Sotheby’s, nel 2025 le vendite di vino nelle aste valgono 127,5 milioni di dollari (+12%)

Nel 2025 le vendite di vini da Sotheby’s, una delle più prestigiose case d’aste del mondo, hanno raggiunto un valore di 127,5 milioni di dollari, in aumento del 12% sul 2024 e più che raddoppiate nell’ultimo decennio, rispetto ai 47 milioni di dollari del 2015. Il 2025 ha segnato un netto cambiamento anche rispetto alle quote di mercato: Bordeaux ha quasi raddoppiato il suo livello del 2024, salendo al 28% delle vendite, mentre la Borgogna è ancora in testa con il 39% delle vendite e un forte 20% proveniente dagli alcolici. Un terzo degli acquirenti era nuovo per Sotheby’s, con il 50% di età inferiore ai 50 anni e metà di questi sotto i 40, a testimonianza del forte coinvolgimento della nuova generazione di collezionisti e di un pubblico in costante espansione. La partecipazione si è estesa ad un numero record di 63 Paesi, una crescita globale accompagnata da investimenti strategici a Tokyo e Zurigo. É quanto emerge dal “Wine & Spirits Market Report” 2025 rilasciato dalla casa d’aste.

Lo scorso anno l’attività di Sotheby’s ha continuato ad espandersi a livello globale, con aste tenute in 8 città del mondo e specialisti dedicati ora presenti in 6 Paesi. Il 2025 ha anche visto un nuovo numero record di offerenti, a testimonianza dell’ampio coinvolgimento dei collezionisti a livello internazionale. Questa portata globale si riflette nella distribuzione geografica quasi equa degli acquirenti in Asia, nelle Americhe e nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), sottolineando sia la resilienza del mercato dei vini pregiati e dei distillati, sia la capacità di Sotheby's di confermarsi leader di mercato, anche per le cantine storiche di proprietà unica.

La bottiglia di vino più preziosa al mondo nel 2025 è stata venduta proprio da Sotheby’s, rendendola l’unica casa d’aste a superare i 450.000 dollari per un singolo lotto: si tratta di 12 bottiglie di Romanée Conti 1990 Domaine de la Romanée-Conti, vendute ad Hong Kong. Sotheby’s ha anche venduto la bottiglia di liquore più preziosa al mondo nel 2025, The Yamazaki 50 Year Old 3rd Release 2011 (uno dei whisky single malt giapponesi più rari e antichi, prodotto dalla distilleria Suntory), aggiudicata per 228.000 dollari.

Il ranking dei vini più venduti vede al primo posto Domaine de la Romanée-Conti. I Premier Cru di Bordeaux sono sempre protagonisti, con Petrus e Lafite che hanno più che raddoppiato la loro quota di mercato, a testimonianza di un desiderio eccezionalmente forte per i nomi più prestigiosi della regione. Anche Mouton Rothschild e Latour hanno registrato un’impennata, mentre Haut-Brion e Margaux hanno ulteriormente rafforzato il dominio di Bordeaux nella fascia alta. La Borgogna rimane molto influente, con Domaine Leroy e d’Auvenay, Rousseau e Henri Jayer - l’unica nuova entrata in Borgogna - tutti presenti nella top ten, a dimostrazione di una presenza concentrata ma forte della Borgogna alle aste.

Anche nel 2025 Sotheby’s ha continuato a sostenere la raccolta fondi per cause importanti e ha rinnovato le partnership nelle principali regioni vinicole e del whisky del mondo, tra cui la prestigiosa asta charity degli Hospices de Beaune - che nell’ultima edizione ha incassato 23,5 milioni di dollari - e Distillers One of One.

Copyright © 2000/2026